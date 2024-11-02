«Баффало» — «Айлендерс»: видеообзор матча

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«Айлендерс» на выезде победили «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Айлендерс» набрали 10 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 12-й строчке — 9 очков.