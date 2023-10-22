«Айлендерс» уступили «Баффало», Варламов отразил 41 бросок

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Баффало» со счетом 1:3.

В составе «островитян» вратарь Семен Варламов отразил 41 бросок.

После этого матча «Айлендерс» с 5 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Баффало» с 4 очками — на 14-й строчке.