«Баффало» обыграл «Айлендерс». Сорокин сделал 35 сэйвов

«Баффало» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 из 39 бросков по своим воротам.

«Баффало» поднялся на 16-е место в Восточной конференции, догнав «Айлендерс», идущие на 11-й строчке.