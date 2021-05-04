«Баффало» одержал волевую победу над «Айлендерс» и прервал серию из четырех поражений
04:36
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 4:2.
При этом «Сэйбрз» уступали со счетом 0:2 к 35-й минуте. Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 36 бросков.
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