«Аризона» уступила «Баффало» и потерпела третье поражение подряд

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» со счетом 2:5.

В составе «Койотс» отличились Майкл Кесселринг и Майкл Каркон, у «Сэйбрз» по 3 (1+2) очка набрали Кайл Окпосо и Эрик Робинсон, еще по голу забили Пейтон Кребс, Джон-Джейсон Петерка и Расмус Далин.

«Аризона» потерпела третье поражение подряд и с 28 очками расположилась на восьмом месте в Западной конференции, «Баффало» с 27 очками — на 13-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Окпосо — 5 (Робинсон, Клифтон), 2:25 — 1:0. Кессельринг — 1 (Кули, Келемен), 23:01 — 1:1. Робинсон — 2 (Окпосо, Клифтон), 26:14 — 2:1. Кребс — 2 (Окпосо, Робинсон), 30:52 — 3:1. Петерка — 12 (Скиннер, Далин), 35:06 — 4:1. Карконе — 14 (мен., Маччелли, Мозер), 52:47 — 4:2. Далин — 7 (п.в.), 58:55 — 5:2.

Вратари: Леви — Веймелка (58:34 — 58:55).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (13+15+10) — 23 (5+10+8).

Наши: -.

12 декабря. Баффало. KeyBank Center. 19083 зрителя.