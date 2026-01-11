«Баффало» нанес поражение «Анахайму»

«Баффало» победил «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Куинн (дубль), Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам и Джош Норрис. У гостей забили Олен Зеллвегер, Лео Карлссон и Мэйсон Мактавиш.

«Баффало» выиграл третий матч подряд. Он занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 52 очками после 43 встреч. «Анахайм» потерпел девятое поражение подряд, идет на 11-м месте в Западной конференции (45 очков после 45 игр).

В следующем матче «Баффало» 13 января примет «Флориду», «Анахайм» 14 января сыграет на своем льду с «Далласом».