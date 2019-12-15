«Бабоньки, вы не офигели? Ведете себя, как мрази». Лера Кудрявцева атаковала бывшую жену Зайцева

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram опубликовала в Instagram пост в защиту защитника «Оттава» Никиты Зайцева.

— Я знаю его лично , знаю его семью и знаю этого парня как скромного трудягу, профи и хорошего парня, — написала Кудрявцева. — Он играет в НХЛ, своим здоровьем и трудом зарабатывает деньги. Мне уже порядком надоели нападки на спортсменов. Бабоньки вы не офигели ? Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя как мрази, а потом прикрываетесь этим громким «я ж мать«, бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать. Прежде, чем это делать расскажите и покажите, чем вы занимаетесь в то время, как ваш муж играет в хоккей. Приводите в дом, где спят ваши дети мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите чтоб вас поддержали бедных и несчастных?

Ранее стало известно, что жена Зайцева написала заявление в полицию, что родственники хоккеиста напали на няню их детей и насильно увезли малышей.

В 2015 году Зайцев женился на своей возлюбленной Маргарите. Пара не афишировала свои отношения. В браке у них родились две дочки. В этом году стало известно о разводе хоккеиста. Также сообщалось, что экс-супруга Зайцева намерена отсудить у него треть дохода.