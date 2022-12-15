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Сегодня, 10:19

Агент Бабаев — о сравнении Овечкина с Месси и Роналду: «Они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду»

Алина Савинова
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сравнил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси тоже профессионал, попробуйте пробежать с мячом такое расстояние на большой скорости. Посмотрите на Роналду, сейчас у него чуть-чуть скорость упала и ему стало тяжелее. Поэтому, думаю, они все, вы можете взять из любого вида спорта взять великих игроков, они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду.

Тем более если уже возраст, не так много игроков, вспомните того же футболиста Роже Милла. Сколько лет ему было, он играл на чемпионатах мира. И при нем сборная Камеруна достигла максимальной высоты, четвертьфинала. Это все люди, которые ставят перед собой задачу, имеют харизму и понимают, они живут этим. Как Овечкин живет хоккеем, они живут футболом, это их жизнь", — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

В матче против «Чикаго» (7:3), который прошел 14 декабря, Овечкин забил свой 800-й гол в НХЛ. Он стал 3-м игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 34 очка (20+14).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-babaev-ovechkin-zhivyet-khokkeem-messi-i-ronaldu-zhivut-futbolom-eto-ikh-zhizn-1439529/
Александр Овечкин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 29 14 15 30
7 Оттава 29 13 16 28
8 Баффало 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 27 15 12 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 30 13 17 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 30 7 23 17
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15.12 03:00
Оттава – Монреаль
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15.12 03:30
Миннесота – Детройт
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Тэйдж Томпсон

Баффало

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И Г
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И КН
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Торонто

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