Агент Бабаев — о сравнении Овечкина с Месси и Роналду: «Они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сравнил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси тоже профессионал, попробуйте пробежать с мячом такое расстояние на большой скорости. Посмотрите на Роналду, сейчас у него чуть-чуть скорость упала и ему стало тяжелее. Поэтому, думаю, они все, вы можете взять из любого вида спорта взять великих игроков, они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду.

Тем более если уже возраст, не так много игроков, вспомните того же футболиста Роже Милла. Сколько лет ему было, он играл на чемпионатах мира. И при нем сборная Камеруна достигла максимальной высоты, четвертьфинала. Это все люди, которые ставят перед собой задачу, имеют харизму и понимают, они живут этим. Как Овечкин живет хоккеем, они живут футболом, это их жизнь", — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

В матче против «Чикаго» (7:3), который прошел 14 декабря, Овечкин забил свой 800-й гол в НХЛ. Он стал 3-м игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 34 очка (20+14).