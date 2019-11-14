«Айлендрес» обыграл «Торонто», у Варламова 23 сэйва

«Айлендерс» на своем льду выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4). «Мэйпл Ливз» потерпели третье поражение кряду.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов, отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Торонто» — 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Голы: Барзал — 8 (Эберле), 14:23 — 1:0. Бовилье — 3 (бол., Пулок, Брассар), 19:21 — 2:0. Капанен — 5 (Таварес, Дермотт), 20:43 — 2:1. Нюландер — 8 (Юнссон, Маззин), 31:22 — 2:2. Бовилье — 4 (Брассар, Нельсон), 36:43 — 3:2. Брассар — 6 (бол., Барзал, Пулок), 48:07 — 4:2. Сизикас — 3 (п.в., Клаттербак, Бэйли), 57:32 — 5:2. Холл — 1 (Готье, Шор), 58:13 — 5:3. Таварес — 6 (Райлли, Мэттьюс), 59:22 — 5:4.

Вратари: Варламов — Андерсен (57:08 — 57:32, 58:26 — 59:22, 59:31).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (9+6+15) — 27 (5+13+9).

Наши: — - Михеев (14.36/1/-1).

14 ноября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

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