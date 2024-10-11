«Айлендерс» — «Юта»: видеообзор матча

«Айлендерс» в овертайме проиграли «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

«Юта» одержала 2 победы в 2 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции с 4 очками.