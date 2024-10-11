«Айлендерс» проиграли «Юте», Цыплаков забросил одну шайбу

«Айлендерс» в овертайме проиграли «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Российский голкипер островитян Семен Варламов отразил 21 из 26 бросков по воротам. Форвард Максим Цыплаков забросил одну шайбу. Эта игра была дебютной для него в североамериканской лиге.

На счету российского защитника «Юты» Михаила Сергачева две голевые передачи.

«Юта» одержала 2 победы в 2 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции с 4 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Юта» — 4:5 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)

Голы: Дюклер — 1 (бол., Добсон, Барзал), 11:10 — 1:0. Крауз — 2 (бол., Маччелли, Кули), 19:01 — 1:1. Хэйтон — 2 (Сергачев, Келлер), 33:07 — 1:2. Хорват — 1 (Дюклер, Добсон), 41:03 — 2:2. Пажо — 1 (мен., Хольмстрем), 46:51 — 3:2. Гюнтер — 3 (бол., Келлер, Сергачев), 47:35 — 3:3. Цыплаков — 1 (Нельсон, Палмиери), 57:53 — 4:3. Доан — 1 (Керфут, Крауз), 58:06 — 4:4. Гюнтер — 4, 62:18 — 4:5.

Вратари: Варламов — Ингрэм.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 25 (10+6+9+0) — 26 (6+9+8+3).

Наши: Романов (18.00/4/-1), Цыплаков (20.46/2/+1) — Сергачев (24.59/1/-1).

11 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.