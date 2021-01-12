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«Айлендерс» выставят Комарова на драфт отказов

20:45
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«Айлендерс» сегодня выставят на драфт отказов форварда Лео Комарова, сообщает в своем Twitter журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

33-летний финский хоккеист в прошлом сезоне провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «островитян» и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф у него 17 матчей и 3 (1+2) очка.

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