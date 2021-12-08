«Айлендерс» выставят Голышева на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Айлендерс» выставят нападающего Анатолия Голышева на безусловный драфт отказов. После этого контракт с ним будет расторгнут, сообщает журналист Артур Стэйпл.

26-летний россиянин так и не провел ни одного матча за основу «Островитян». Он выступал в АХЛ, где в этом сезоне набрал 7 (2+5) очков в 15 встречах.

Напомним, осенью «Айлендерс» заключили полноценный контракт с Голышевым. Хоккеист подписал с клубом одностороннее соглашение сроком на один год с зарплатой 750 тысяч долларов.