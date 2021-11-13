Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Айлендерс» выставили Лео Комарова на драфт отказов. Хоккеист вернется в КХЛ

22:35
Лео Комаров. Фото ХК «Айлендерс».
Лео Комаров. Фото ХК «Айлендерс».
Теги:

«Айлендерс» выставили на драфт отказов нападающего Лео Комарова. После этого контракт с финским форвардом будет расторгнут, сообщает в Twitter журналист Джеймс Миртл.

По информации «СЭ», Комаров вернется в КХЛ. Он станет игроком СКА.

В нынешнем сезоне 34-летний финн принял участие в одном матче команды и не отличился результативными действиями.

Комаров выступал с 2009 по 2012 год в составе московского «Динамо» и завоевал с бело-голубыми Кубок Гагарина. В сезоне-2012/13 он также провел 13 матчей в регулярном чемпионате за «Динамо», его имя снова было нанесено на трофей по итогам сезона.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина
Скончались оба участника инцидента на станции метро «Сходненская»
1