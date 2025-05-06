«Айлендерс» выиграли первый номер на драфт-лотерее НХЛ

«Айлендерс» получили право выбрать первого номера драфта в 2025 году, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Шансы на победу «островитян» составляли 3,5 процента. Последний раз команда из Нью-Йорка выбрала первым номером драфта Джона Тавареса в 2009 году. Второй номер драфта достался «Сан-Хосе», третий номер за «Чикаго», четвертый — у «Юты».

Первым номером драфта среди североамериканских игроков является Мэттью Шефер, среди европейских хоккеистов — швед Антон Фронделль. Также в топ-10 среди европейцев россияне Александр Жаровский («Салават Юлаев») и Курбан Лиъматов («Динамо» Москва).

Драфт НХЛ-2025 пройдет 28-29 июня в Лос-Анджелесе.