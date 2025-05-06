Хоккей
6 мая, 02:28

«Айлендерс» выиграли первый номер на драфт-лотерее НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Айлендерс» получили право выбрать первого номера драфта в 2025 году, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Шансы на победу «островитян» составляли 3,5 процента. Последний раз команда из Нью-Йорка выбрала первым номером драфта Джона Тавареса в 2009 году. Второй номер драфта достался «Сан-Хосе», третий номер за «Чикаго», четвертый — у «Юты».

Первым номером драфта среди североамериканских игроков является Мэттью Шефер, среди европейских хоккеистов — швед Антон Фронделль. Также в топ-10 среди европейцев россияне Александр Жаровский («Салават Юлаев») и Курбан Лиъматов («Динамо» Москва).

Драфт НХЛ-2025 пройдет 28-29 июня в Лос-Анджелесе.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
  • Царь Горох

    Это, конечно, прекрасно, что в Дагестане так пишут. Но у нас официальный язык русский. И СЭ выходит на русском языке. Что за "Ъ" после гласной? У меня чуть глаз не вытек))

    06.05.2025

  • Прораб.

    Согласно материалам Википедии эта буква используется вместе с согласными и образует двойные буквы. Если буква Ъ находится после гласной, её просто нужно игнорировать. Это даргинское написание фамилии. Возможно, фамилия так же написана в паспорте. Вопреки законам русского языка и простой логики. Если игроку посчастливится попасть в НХЛ, естественно, эта буква пропадёт и фамилия будет писаться Limatov. Иного вкрапления там не допустят. А у нас можно. О, сколько нам открытий чудных...

    06.05.2025

  • Uisge Beatha

    Про первые номера драфтов - тут речь о рейтингах игроков, которые в этом году выходят на драфт. Мнения субъективные, но как ориентир вполне имеют право на существование. И да, отдельного рейтинга нет - просто автор упомянул, кто из европейцев котируется выше всех. Другое дело, что аффтор весьма неграмотно сформулировал свою мысль, смешав в одну кучу драфт-пики и рейтинг

    06.05.2025

  • Uisge Beatha

    Спортлото смотрели? Вот так же, только шариков меньше)

    06.05.2025

  • inspire

    прочитал про такую необычную фамилию - офигел ))) получается что его фамилия написана на одном из языков Дагестана (они используют кириллицу), потому как в правилах русского языка такое невозможно ...

    06.05.2025

  • Андрей

    Сам-то небось не имбицил? :face_with_monocle:

    06.05.2025

  • zoolord

    А как сама процедура проходит?

    06.05.2025

  • Sergei

    Курбан Лиъматов 18 лет, в фамилии ошибки нет, он родился в Москве но корни имеет Дагестанские, а в Дагестане Ъ знак в фамилии человека уж не такое редкое явление, Курбан частенько играл в МХЛ в основном в паре с Кудашевым сыном главного тренера Динамо, что парень выйдет на драфт в НХЛ Динамо это понимало и поэтому продлили с ним контракт на 3 года, а так Курбан считается хорошим игроком обороны.

    06.05.2025

  • pupkin-221

    А на каком месте Овечкин ?

    06.05.2025

  • JohnnyD

    Бля, кто писал эту новость? Имбицил? Что это за фамилия "Лиъматов"? Первым номером драфта... является... Так это уже драфт был? Причем отдельно для североамериканских и европейских хоккеистов...

    06.05.2025

