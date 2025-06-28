«Айлендерс» выбрали Прохорова во втором раунде драфта НХЛ, «Ванкувер» — Медведева

Российский нападающий Даниил Прохоров задрафтован «Айлендерс» под 42-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2025 года.

В минувшем сезоне 18-летний форвард сыграл 43 матча за питерское «Динамо» в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 27 (20+7) очков. В плей-офф на его счету восемь игр и четыре забитых гола.

Российский голкипер Алексей Медведев выбран «Ванкувером» под общим 47-м номером, а нападающий Иван Рябкин — «Каролиной» под 62-м номером.

Всего во втором раунде драфта НХЛ-2025 были выбраны пятеро россиян. В их число также вошли форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский (34-й номер; «Монреаль») и вратарь системы «Спартака» Семен Фролов (41; «Каролина»).