«Айлендерс» выбрали 17-летнего Шефера под первым номером на драфте НХЛ

«Айлендерс» под общим первым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрали защитника Мэттью Шефера. Пятый раз в истории лиги «островитяне» выбирали первыми.

После выхода на сцену 17-летний канадец надел свитер «Айлендерс» и не смог сдержать слез.

В сезоне-2024/25 Шефер сыграл в 17 матчах за «Эри Оттерз» в хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 22 (7+15) очка. Часть сезона он пропустил из-за перелома ключицы.

Первый раунд драфта НХЛ в 2025 году пройдет в ночь с 27 на 28 июня в Лос-Анджелесе (Калифорния). Однако в этот раз делегации клубов работают из своих офисов, а не собрались в одном месте.