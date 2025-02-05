«Айлендерс» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «островитян» шайбы забросили Бо Хорват и Брок Нельсон. Автором единственного гола «Голден Найтс» стал Брэндон Саад.

«Айлендерс» набрали 57 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции, «Вегас» идет 4-м на «Западе» с 68 баллами.