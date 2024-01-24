«Айлендерс» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» набрал 62 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 51 очко.