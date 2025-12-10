«Айлендерс» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» по буллитам обыграли «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

У хозяев два гола в основное время забил Бо Хорват, результативный пас на счету Максима Шабанова. У гостей по одной шайбе забросили Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

Вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин сделал 32 сейва.

«Айлендерс» набрали 37 очков и занимают 3-е место в таблице Восточной конференции. «Вегас» с 37 очками на 4-й строчке «Запада».