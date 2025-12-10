Барбашев в падении забил Сорокину в матче «Вегаса» с «Айлендерс»

«Вегас» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 2-й минуте третьего периода российский нападающий Иван Барбашев в падении отправил шайбу в ворота соперника и сделал счет 3:3. Для него это 11-я шайба в сезоне. Теперь у 29-летнего россиянина 24 (11+13) очка в 29 играх сезона.

Ворота «островитян» в этой игре защищает российский голкипер Илья Сорокин.