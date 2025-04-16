«Айлендерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» в гостях победил «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:1.

Все три гола «Кэпиталз» забил Дилан Строум. У «Айлендерс» отличился Жан-Габриэль Пажо.

Российский нападающий Александр Овечкин отметился голевой передачей. У 39-летнего россиянина теперь 72 (43+29) очка в 64 играх этого сезона.

«Вашингтон» (111 очков) лидирует в Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» (82) идет на 12-й строчке «Востока».