«Айлендерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
После этого матча «Вашингтон» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на 13-й строчке.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|13
|5
|8
|13
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|3
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|4
|Флорида
|13
|8
|5
|17
|5
|Монреаль
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|13
|9
|4
|19
|2
|Колорадо
|13
|8
|5
|16
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|14
|10
|4
|21
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|15
|5
|10
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|13
|3
|10
|7
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
|12.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|12.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|12.11
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|12.11
|03:00
|
Оттава – Калгари
|- : -
|12.11
|03:30
|
Питтсбург – Баффало
|- : -
|12.11
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|12.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|12.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|12.11
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|12.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|- : -
|12.11
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|14
|25
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|15
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76
Новости