«Айлендерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Вашингтон» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на 13-й строчке.

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