«Айлендерс» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 16 апреля. Начало встречи на «Ю-би-эс Арене» в Нью-Йорке (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Айлендерс» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Айлендерс» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Айлендерс» набрали 82 очка после 80 матчей и занимают 12-е место на «Востоке», предыдущим соперником клуба из Нью-Йорка был «Нью-Джерси» (1:0). У «Вашингтона» — 80 матчей, 109 очков и первая строчка в конференции, в понедельник «Кэпиталз» уступили «Коламбусу» (1:4).

Капитан «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне провел 63 матча и набрал 71 очко — 43 гола и 28 передач. 6 апреля российский форвард в гостевой игре с «Айлендерс» (1:4) побил рекорд для снайперов НХЛ — забил 895-й гол за карьеру в лиге и прошел Уэйна Гретцки. В понедельник, 14 апреля, Овечкин в игре с «Коламбусом» забросил 896-ю шайбу в НХЛ и впервые обновил свое достижение.