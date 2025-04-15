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15 апреля, 22:40

«Айлендерс» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Айлендерс» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 16 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

«Айлендерс» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 16 апреля. Начало встречи на «Ю-би-эс Арене» в Нью-Йорке (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Айлендерс» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Айлендерс» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Айлендерс» набрали 82 очка после 80 матчей и занимают 12-е место на «Востоке», предыдущим соперником клуба из Нью-Йорка был «Нью-Джерси» (1:0). У «Вашингтона» — 80 матчей, 109 очков и первая строчка в конференции, в понедельник «Кэпиталз» уступили «Коламбусу» (1:4).

Капитан «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне провел 63 матча и набрал 71 очко — 43 гола и 28 передач. 6 апреля российский форвард в гостевой игре с «Айлендерс» (1:4) побил рекорд для снайперов НХЛ — забил 895-й гол за карьеру в лиге и прошел Уэйна Гретцки. В понедельник, 14 апреля, Овечкин в игре с «Коламбусом» забросил 896-ю шайбу в НХЛ и впервые обновил свое достижение.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
0 - 0
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
0 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
0 - 0
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
2. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Виннипег
0 - 0
4. Сент-Луис - Виннипег
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17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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