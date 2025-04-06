«Вашингтон» пропустил два гола в первом периоде матча с «Айлендерс»
«Вашингтон» уступает «Айлендерс» после первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.
В первом игровом отрезке «Вашингтон» пропустил два гола. Ворота «Кэпиталз» защищает американец Чарли Линдгрен, у «Айлендерс» стартовым голкипером стал россиянин Илья Сорокин, которому Овечкин еще не забивал.
5 апреля в игре против «Чикаго» (5:3) 39-летний Овечкин сделал дубль и повторил рекорд Гретцки — теперь у них по 894 гола в НХЛ. Выйдя на лед в сегодняшнем матче, россиянин также догнал канадца по числу игр в лиге — 1487.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Айлендерс» — «Вашингтон».
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|Столичный дивизион
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
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|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
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|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -