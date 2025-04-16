«Вашингтон» выиграл у «Айлендерс», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» на выезде переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился в этой игре голевой передачей. Теперь у 39-летнего россиянина 72 (43+29) очка в 64 играх этого сезона.

Голкипер «островитян» Игорь Сорокин отразил 32 из 35 бросков по воротам.

«Вашингтон» набрал 111 очков в 81 матче и лидирует в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 12-й строчке — 82 очка в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Строум — 27 (бол., Дюбуа, Сандин), 8:15 — 0:1. Строум — 28 (Овечкин), 27:52 — 0:2. Пажо — 14, 51:36 — 1:2. Строум — 29 (п.в., Уилсон, Дауд), 58:49 — 1:3.

Вратари: Сорокин (56:48 — 58:49) — Линдгрен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (8+12+13) — 36 (10+13+13).

Наши: Цыплаков (11.55/1/0) — Алексеев (19.18/1/-1), Овечкин (16.41/2/+1).

16 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.