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Самсонов вернулся в ворота «Вашингтона»

02:42
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Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вернулся на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 30-й секунде встрече игрок был вынужден отправиться в раздевалку для оказания медицинской помощи, так как в него врезался одноклубник Ти.Джей. Оши.

Самсонова заменили на Витека Ванечека. Однако после осмотра врачами российский голкипер смог вернуться в игру. На 17-й минуте встречи он занял место в воротах «Кэпиталз» при счете 2:1 в пользу соперника.

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