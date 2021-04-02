Самсонов вернулся в ворота «Вашингтона»

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вернулся на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 30-й секунде встрече игрок был вынужден отправиться в раздевалку для оказания медицинской помощи, так как в него врезался одноклубник Ти.Джей. Оши.

Самсонова заменили на Витека Ванечека. Однако после осмотра врачами российский голкипер смог вернуться в игру. На 17-й минуте встречи он занял место в воротах «Кэпиталз» при счете 2:1 в пользу соперника.