Самсонов на 30-й секунде матча получил травму в столкновении с Оши. Видео
02:26
Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 30-й секунде встречи в россиянина врезался одноклубник Ти. Джей. Оши.
Самсонов за своими воротами принял шайбу и в его голову плечом врезался защитник. Россиянин упал на лед, а затем после консультаций с врачом был заменен на Витека Ванечека.
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