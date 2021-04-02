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Самсонов на 30-й секунде матча получил травму в столкновении с Оши. Видео

02:26
Илья Самсонов на льду. Фото Twitter
Илья Самсонов на льду. Фото Twitter
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Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 30-й секунде встречи в россиянина врезался одноклубник Ти. Джей. Оши.

Самсонов за своими воротами принял шайбу и в его голову плечом врезался защитник. Россиянин упал на лед, а затем после консультаций с врачом был заменен на Витека Ванечека.

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