Овечкин забил 909-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 909-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард отличился на последней минуте матча регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:1), забив в пустые ворота.

Овечкин — рекордсмен по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Матч против «Айлендерс» стал для него 1517-м в лиге, 40-летний россиянин вышел на чистое 22-е место в истории по количеству игр в регулярных чемпионатах.

Гол в ворота «Айлендерс» — 12-й в сезоне-2025/26 для Овечкина. В этом сезоне у нападающего 25 (12+13) очков в 26 матчах.