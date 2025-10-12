Овечкин набрал первое очко в сезоне-2025/26 в НХЛ

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 2-й минуте защитник Мартин Фехервари забил с передачи нападающего Александра Овечкина. 40-летний россиянин набрал первое очко в сезоне-2025/26.

Теперь у Овечкина 1624 (897+727) очка в 1493 матчах за карьеру в регулярных чемпионата НХЛ.