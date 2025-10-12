Овечкин набрал первое очко в сезоне-2025/26 в НХЛ
«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
На 2-й минуте защитник Мартин Фехервари забил с передачи нападающего Александра Овечкина. 40-летний россиянин набрал первое очко в сезоне-2025/26.
Теперь у Овечкина 1624 (897+727) очка в 1493 матчах за карьеру в регулярных чемпионата НХЛ.
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Хоккей
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|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Филадельфия
|16
|4
|12
|12
|8
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
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|16
|9
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|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
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|15
|8
|7
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|3
|Юта
|15
|9
|6
|18
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|15
|4
|11
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|15
|11
|4
|24
|2
|Вегас
|16
|9
|7
|20
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|16
|7
|9
|15
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|14
|6
|Анахайм
|14
|6
|8
|13
|7
|Лос-Анджелес
|13
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|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
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|4.11
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|Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|4.11
|03:00
|Рейнджерс – Сент-Луис
|- : -
|4.11
|03:00
|Филадельфия – Миннесота
|- : -
|4.11
|03:00
|Питтсбург – Вегас
|- : -
|4.11
|03:00
|Торонто – Юта
|- : -
|4.11
|03:00
|Нью-Джерси – Эдмонтон
|- : -
|4.11
|03:00
|Коламбус – Колорадо
|- : -
|4.11
|03:00
|Вашингтон – Даллас
|- : -
|4.11
|03:00
|Монреаль – Виннипег
|- : -
|4.11
|04:00
|Нэшвилл – Каролина
|- : -
|4.11
|05:00
|Ванкувер – Анахайм
|- : -
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