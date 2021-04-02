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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Овечкин набрал одно очко

04:43
2 апреля. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 8:4. Александр Овечкин и Семен Варламов. Фото nhl.com
2 апреля. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 8:4. Александр Овечкин и Семен Варламов. Фото nhl.com
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«Айлендерс» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:4). «Кэпиталз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов отразил 18 из 24 бросков по своим воротам, несмотря на травму, полученную на 30-й секунде.

Вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 18 из 22 бросков.

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