«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Овечкин набрал одно очко
04:43
«Айлендерс» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:4). «Кэпиталз» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов отразил 18 из 24 бросков по своим воротам, несмотря на травму, полученную на 30-й секунде.
Вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 18 из 22 бросков.
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