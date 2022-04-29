Варламов сделал 26 сэйвов в победном матче «Айлендерс» против «Вашингтона»

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«Айлендерс» выиграли у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.