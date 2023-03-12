«Вашингтон» разгромил «Айлендерс», у Овечкина результативный пас

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:1.

В составе «Кэпиталз» форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Вашингтон» с 71 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 76 баллами — на восьмой строчке.