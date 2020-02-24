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«Айлендерс» обыграли «Сан-Хосе», Варламов отразил 29 бросков

03:34
Семен Варламов. Фото nhl.com
Семен Варламов. Фото nhl.com
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«Айлендерс» выиграли у «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Андерс Ли, который сделал дубль, Девон Тэйвс и Джош Бэйли. Российский голкипер Семен Варламов отыграл весь матч и отразил 29 из 30 бросков. У гостей забил Дилан Гэмбрелл.

«Айлендерс» набрали 76 очков и занимают шестое место на Востоке. У «Сан-Хосе» 56 очков и 13-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

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