«Айлендерс» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Кэнакс» три шайбы забросил Кифер Шервуд и одним голом отметился Давид Кампф. Единственная шайба на счету Андерса Ли.

«Ванкувер» с 31 очком в 34 матах занимает 14-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 41 очко в 35 играх.

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