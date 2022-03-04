Гол Подколзина принес «Ванкуверу» победу над «Айлендерс»

«Ванкувер» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Победную шайбу забросил российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин. Этот гол стал для россиянина 10-м в сезоне-2021/22.

«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 60 очками в 56 матчах. «Айлендерс» идут на 11-й строчке Востока с 48 очками в 51 игре.

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«Айлендерс» — «Ванкувер» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Добсон — 10 (Нельсон, Грин), 23:37 — 1:0. Хант — 1, 27:19 — 1:1. Миллер — 21 (Бесер, Хьюз), 31:50 — 1:2. Палмиери — 7 (Пелек, Пажо), 38:20 — 2:2. Бовилье — 9, 41:49 — 3:2. Хегландер — 9 (Гарлэнд, Хьюз), 49:34 — 3:3. Подколзин — 10 (Хорват), 50:19 — 3:4.

Вратари: Варламов — Демко.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 27 (8+9+10) — 38 (13+16+9).

Наши: — - Подколзин (13.36/1/0).

4 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 16412 зрителей.