Гол Подколзина принес «Ванкуверу» победу над «Айлендерс»
«Ванкувер» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Победную шайбу забросил российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин. Этот гол стал для россиянина 10-м в сезоне-2021/22.
«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 60 очками в 56 матчах. «Айлендерс» идут на 11-й строчке Востока с 48 очками в 51 игре.
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«Айлендерс» — «Ванкувер» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
Голы: Добсон — 10 (Нельсон, Грин), 23:37 — 1:0. Хант — 1, 27:19 — 1:1. Миллер — 21 (Бесер, Хьюз), 31:50 — 1:2. Палмиери — 7 (Пелек, Пажо), 38:20 — 2:2. Бовилье — 9, 41:49 — 3:2. Хегландер — 9 (Гарлэнд, Хьюз), 49:34 — 3:3. Подколзин — 10 (Хорват), 50:19 — 3:4.
Вратари: Варламов — Демко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 27 (8+9+10) — 38 (13+16+9).
Наши: — - Подколзин (13.36/1/0).
4 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 16412 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|37
|17
|79
|2
|Питтсбург
|56
|34
|22
|76
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|56
|29
|27
|67
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|51
|20
|31
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|54
|16
|38
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|36
|18
|77
|2
|Тампа-Бэй
|53
|35
|18
|76
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|53
|19
|34
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|52
|32
|20
|67
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|4.03
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|4 : 0
|4.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|1 : 5
|4.03
|03:00
|
Филадельфия – Миннесота
|4 : 5
|4.03
|03:00
|
Флорида – Оттава
|3 : 0
|4.03
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|3 : 4
|4.03
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|4.03
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|4.03
|05:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|4.03
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|38
|2.06