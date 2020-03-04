«Айлендерс» уступил «Монреалю», Варламов отразил 12 бросков

«Айлендерс» потерпели поражения от «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6). Команда из Нью-Йорка проиграла четвертую встречу кряду.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл 39 минут и 12 секунд, отразив 12 из 14 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Монреаль» — 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Голы: Галлахер — 22 (Чиаро, Дано), 13:31 — 0:1. Питри — 11 (Галлахер, Дано), 15:43 — 0:2. Юдон — 1, 18:34 — 0:3. Байрон — 4 (мен., Армиа), 32:35 — 0:4. Нельсон — 24 (Бэйли), 46:14 — 1:4. Уил — 8 (Лехконен), 55:28 — 1:5. Пулок — 8 (бол., Нельсон, Эберле), 56:21 — 2:5. Армиа — 16 (мен., п.в.), 57:10 — 2:6.

Вратари: Грайсс (Варламов, 20:00, 56:34 — 57:10) — Прайс.

Штраф: 5 — 13.

Броски: 22 (7+7+8) — 27 (12+5+10).

4 марта. Нью-Йорк. Barclays Center.