«Айлендерс» — «Торонто»: видеообзор матча

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери, Александр Романов, Бо Хорват и Мэтью Барзал, вратарь Илья Сорокин отразил 32 броска. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще один гол забил Бобби Макманн.

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