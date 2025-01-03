«Айлендерс» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Торонто» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на «ЮБС Арена» в Нью-Йорке.

Оба гола «Мейпл Лифс» на счету Бобби Макманна. У «Айлендерс» единственную шайбу забросил Скотт Мэйфилд.