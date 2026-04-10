«Айлендерс» — «Торонто»: видеообзор матча

«Айлендерс» на своем льду обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий хозяев Максим Шабанов отметился результативной передачей, его одноклубник и голкипер Илья Сорокин сделал 13 сейвов.

«Айлендерс» прервали серию из четырех поражений подряд и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции — 91 очко после 79 игр. «Торонто» (78 очков в 79 матчах) находится на 15-й строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max