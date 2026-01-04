«Айлендерс» в овертайме переиграли «Торонто»

«Айлендерс» на своем льду обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на «UBS Арене».

В основное время у хозяев забили Адам Пелек, Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер, а у «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс и одну шайбу забросил Николас Робертсон. Победный гол в овертайме на счету Шефера.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел встречу на скамейке запасных.

«Айлендерс» набрали 50 очков в 42 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 13-й строчке — 45 очков в 41 игре.