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Сегодня, 06:11

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто», Романов забросил шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» со счетом 4:3.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери, Александр Романов, Бо Хорват и Мэтью Барзал, вратарь Илья Сорокин отразил 32 броска. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще один гол забил Бобби Макманн.

После этого матча «Айлендерс» с 48 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Торонто» с 50 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Палмиери — 10 (бол., Добсон, Барзал), 0:40 — 1:0. Макманн — 2 (Грегор, Броди), 12:39 — 1:1. Мэттьюс — 32 (Марнер, Найз), 20:26 — 1:2. Мэттьюс — 33 (Хольмберг), 22:40 — 1:3. Романов — 4 (Барзал, Добсон), 24:18 — 2:3. Хорват — 17 (бол., Добсон, Барзал), 33:51 — 3:3. Барзал — 12 (Добсон), 60:21 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Джонс.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (11+15+3+1) — 35 (12+14+9+0).

Наши: Романов (21.26/3/0) — -.

12 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Филадельфия 41 21 20 48
4 Айлендерс 40 18 22 46
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
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3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
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Питтсбург – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
12.01 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 2 : 3
12.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
12.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Баффало – Оттава
 5 : 3
12.01 03:00
Каролина – Анахайм
 6 : 3
12.01 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 1 : 4
12.01 03:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
12.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.01 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
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Виннипег – Чикаго
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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

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Артемий Панарин

Рейнджерс

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

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