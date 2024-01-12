«Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто», Романов забросил шайбу
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» со счетом 4:3.
В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери, Александр Романов, Бо Хорват и Мэтью Барзал, вратарь Илья Сорокин отразил 32 броска. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще один гол забил Бобби Макманн.
После этого матча «Айлендерс» с 48 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Торонто» с 50 очками — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Палмиери — 10 (бол., Добсон, Барзал), 0:40 — 1:0. Макманн — 2 (Грегор, Броди), 12:39 — 1:1. Мэттьюс — 32 (Марнер, Найз), 20:26 — 1:2. Мэттьюс — 33 (Хольмберг), 22:40 — 1:3. Романов — 4 (Барзал, Добсон), 24:18 — 2:3. Хорват — 17 (бол., Добсон, Барзал), 33:51 — 3:3. Барзал — 12 (Добсон), 60:21 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Джонс.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (11+15+3+1) — 35 (12+14+9+0).
Наши: Романов (21.26/3/0) — -.
12 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|4
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|12.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|2 : 3
|12.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|12.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 3
|12.01
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|6 : 3
|12.01
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|1 : 4
|12.01
|03:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|12.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.01
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|04:00
|
Виннипег – Чикаго
|0 : 0
|12.01
|05:00
|
Аризона – Калгари
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41