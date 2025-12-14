«Айлендерс» нанесли поражение «Тампе», Сорокин сделал 32 сэйва

«Айлендерс» победили «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев в основное игровое время голы забили Мэттью Шефер и Калум Ритчи, у гостей заброшенными шайбами отметились Даррен Раддиш и Янис Мозер.

Победный буллит исполнил Эмиль Хейнеман.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 32-летний форвард в 29 матчах набрал 42 (13+29) очка. Его соотечественник, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска в створ из 34 и был признан первой звездой матча.

«Айлендерс» одержали третью победу подряд и занимают первое место в Восточной конференции с 41 очком после 33 матчей. «Тампа» с 39 очками после 32 игр расположилась на четвертом месте.