Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Айлендерс» нанесли поражение «Тампе», Сорокин сделал 32 сэйва

Павел Лопатко

«Айлендерс» победили «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев в основное игровое время голы забили Мэттью Шефер и Калум Ритчи, у гостей заброшенными шайбами отметились Даррен Раддиш и Янис Мозер.

Победный буллит исполнил Эмиль Хейнеман.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 32-летний форвард в 29 матчах набрал 42 (13+29) очка. Его соотечественник, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска в створ из 34 и был признан первой звездой матча.

«Айлендерс» одержали третью победу подряд и занимают первое место в Восточной конференции с 41 очком после 33 матчей. «Тампа» с 39 очками после 32 игр расположилась на четвертом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 декабря, 23:30. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Тампа-Бэй
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Илья Сорокин
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Кучеров против Макдэвида и Маккиннона
Каменский — о Кучерове и Василевском: «Это показатель, что международные соревнования многое теряют без России»
Величие Кучерова! Русский форвард обогнал Макдэвида и во второй раз в карьере выиграл «Харт Трофи»
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Капризов — об эпизоде с пропущенным от «Колорадо» голом: «Может, мне надо было бросать»
Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли
Капризов открыл счет и отдал передачу на второй гол в матче «Миннесота» — «Колорадо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург», у Аскарова 38 сэйвов

Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Тампа»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Виннипег 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Сан-Хосе 2 2 0 4
3 Ванкувер 3 2 1 4
4 Анахайм 1 1 0 2
5 Сиэтл 2 1 1 2
6 Вегас 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 2 0 2 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
5.10 01:00 Рейнджерс – Юта - : -
5.10 03:00 Сиэтл – Калгари - : -
5.10 03:00 Анахайм – Флорида - : -
5.10 04:00 Ванкувер – Вегас - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости