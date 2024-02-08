«Айлендерс» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 8 на 9 февраля. Встреча пройдет на «UBS Арене» в Нью-Йорке, США. Начало — в 4.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Айлендерс» занимает сейчас девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Тампа» идет на 6-й строчке Востока, имея в своем активе 59 очков. «Айлендерс» занимает сейчас девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Тампа» идет на 6-й строчке Востока, имея в своем активе 59 очков.