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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 3 декабря. Игра пройдет на «UBS Арене» в Нью-Йорке, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» можно будет следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 декабря, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Тампа-Бэй

«Тампа-Бэй» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 34 очками в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. Выступающие в Столичном дивизионе «Айлендерс» набрали 29 очков в 26 матчах.

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ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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