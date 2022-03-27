Гол и передача Сергачева принесли «Тампе» победу над «Айлендерс»
«Тампа» победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Для 23-летнего россиянина эта передача стала 134-й за карьеру в «Тампе». По этому показателю он вышел на чистое четвертое место в истории клуба.
Результативные передачи в этом матче в свой актив также записали нападающий Никита Кучеров и даже голкипер Андрей Василевский.
Ворота «Айлендерс» с начала матча защищал Илья Сорокин. По ходу встречи шайба дважды попадала в шлем голкиперу, так что на третий период вместо него вышел Семен Варламов.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|63
|28
|35
|65
|7
|Филадельфия
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|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|65
|23
|42
|51
|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|44
|20
|94
|2
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|3
|Тампа-Бэй
|64
|40
|24
|86
|4
|Торонто
|64
|40
|24
|85
|5
|Детройт
|65
|26
|39
|60
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|65
|18
|47
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|63
|39
|24
|82
|3
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|28.03
|01:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|28.03
|01:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|28.03
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|- : -
|28.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|28.03
|02:00
|
Торонто – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11