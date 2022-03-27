Гол и передача Сергачева принесли «Тампе» победу над «Айлендерс»

«Тампа» победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Для 23-летнего россиянина эта передача стала 134-й за карьеру в «Тампе». По этому показателю он вышел на чистое четвертое место в истории клуба.

Результативные передачи в этом матче в свой актив также записали нападающий Никита Кучеров и даже голкипер Андрей Василевский.

Ворота «Айлендерс» с начала матча защищал Илья Сорокин. По ходу встречи шайба дважды попадала в шлем голкиперу, так что на третий период вместо него вышел Семен Варламов.