«Айлендерс» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» на своем льду проиграли «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
Российский нападающий островитян Максим Цыплаков забросил одну шайбу. Голкипер Илья Сорокин сыграл первый период и отразил 9 из 13 бросков по воротам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|25
|11
|14
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|4
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|27
|13
|14
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
Результаты / календарь
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11.12
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Флорида
|5 : 7
|6.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|2 : 1
|6.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|8 : 1
|6.12
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|6.12
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|3 : 0
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|2 : 5
|6.12
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|6 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
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