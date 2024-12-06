«Айлендерс» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Российский нападающий островитян Максим Цыплаков забросил одну шайбу. Голкипер Илья Сорокин сыграл первый период и отразил 9 из 13 бросков по воротам.