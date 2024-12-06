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Сегодня, 06:13

«Айлендерс» дома проиграли «Сиэтлу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» на своем льду проиграли «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сиэтл» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Голы: Картье — 3 (Данн, Ларссон), 2:48 — 0:1. Бьоркстранд — 7 (бол., Данн, Стивенсон), 16:58 — 0:2. Данн — 2 (Ларссон, Бенайерс), 23:55 — 0:3. Райт — 5 (бол., Монтур), 33:05 — 0:4. Добсон — 2 (Хольмстрем, Романов), 51:57 — 1:4. Цыплаков — 4 (Пулок, Хорват), 55:37 — 2:4. Шварц — 7 (п.в., Танев), 57:20 — 2:5.

Вратари: Сорокин (Хегберг, 40:00, 55:45 — 57:20) — Даккорд.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (9+6+15) — 25 (8+5+12).

Наши: Романов (18.55/1/0), Цыплаков (14.12/3/+1) — -.

6 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 14877 зрителей.

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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 25 17 8 36
2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 26 12 14 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 25 16 9 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 28 14 14 31
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 26 11 15 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 25 16 9 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 37
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 24 13 11 30
4 Калгари 26 13 13 30
5 Эдмонтон 25 13 12 28
6 Сиэтл 27 13 14 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 24 10 14 23
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Филадельфия – Флорида
 5 : 7
6.12 03:00
Оттава – Детройт
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6.12 03:00
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Баффало – Виннипег
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 5 : 3
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Монреаль – Нэшвилл
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