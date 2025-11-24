«Айлендерс» победили «Сиэтл» в серии буллитов

«Айлендерс» победили «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б.

Гости нанесли по воротам соперников 19 бросков, хозяева — 34. При этом ворота «Айлендерс» защищал чех Давид Риттих, а «Кракен» — американец Джой Даккорд.

Победный буллит исполнил американский нападающий Кайл Палмиери.

«Айлендерс» набрали 28 очков в 23 матчах и занимают второе место в Восточной конференции. «Сиэтл» (28 очков после 22 игр) расположился на четвертом месте в Западной конференции.

В следующем матче команда из Нью-Йорка сыграет 27 ноября дома с «Бостоном». «Сиэтл» в тот же день примет «Даллас».