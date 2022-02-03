«Айлендерс» проиграли «Сиэтлу». Варламов сделал 28 сейвов

«Айлендерс» проиграли «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Кракен» одержали вторую победу в последних пяти играх.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

«Сиэтл» идет на 15-м месте в Западной конференции. «Айлендерс» располагаются на 11-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сиэтл» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Маккэн — 19 (Эберле, Джиордано), 46:04 — 0:1. Данн — 5 (Эпплтон, Ларссон), 48:35 — 0:2. Эпплтон — 5 (п.в., Блэкуэлл, Маккэн), 59:58 — 0:3.

Вратари: Варламов (58:14 — 59:58) — Грубауэр.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 19 (5+6+8) — 31 (11+9+11).

3 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.